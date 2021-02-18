Гендиректор «Трактора» - о Кравцове: Виталий, скорее всего, в конце сезона поедет в «Рейнджерс»

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал о преображении Виталия Кравцова и его будущем в челябинской команде.

«Виталий проделал огромный объем работы, пашет как папа Карло каждую смену и тренировку. Для меня его выступление закономерно. Я бы удивился, если бы он так не заиграл. Мне сложно сказать, что с ним было в «Тракторе» раньше, до моего прихода. Сейчас он работает очень профессионально.

Уедет ли он в «Рейнджерс» после окончания сезона? Этот вопрос лучше задать самому Виталию. Хотя я думаю, что, скорее всего, поедет. Никаких препятствий мы ему чинить не будем», - сказал руководитель в интервью «СЭ».

Добавим, что в нынешнем сезоне «Трактор» в конференции «Восток» занимает пятую строчку, набрав в 55 матчах 67 очков. Кравцов в 47 играх набрал 23 очка (15+8).