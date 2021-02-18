Агент Мильштейн - о будущем Войнова: Вячеслав не собирается завершать карьеру

Североамериканский агент Дэн Мильштейн рассказал, что российский защитник Вячеслав Войнов не планирует завершать карьеру и ждет окончания дисквалификации.

«Слава сейчас в России, на протяжении длительного времени он занимается по индивидуальной программе. Дисквалификация Войнова в НХЛ закончится после половины регулярного чемпионата, он ждет этого момента.

Никаких планов завершать карьеру у Войнова нет. Перед окончанием дисквалификации Слава будет решать, где и когда продолжить карьеру. Заинтересованность к защитнику есть со стороны многих клубов», - сказал Мильштейн в беседе с «Чемпионат».

Напомним, что 1 мая 2020 года защитник покинул «Авангард» после истечения срока контракта, на данный момент игрок находится без клуба.