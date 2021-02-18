«Салават Юлаев» переиграл «Ак Барс», одержав шестую победу подряд (видео)

Хоккеисты «Салавата Юлаева» победили «Ак Барс» в домашней встрече регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.
В составе уфимской команды заброшенными шайбами отметились Вячеслав Солодухин (24-я минута), Филип Ларсен (53) и Александр Кадейкин (60, бол.). У казанской команды отличились Стефан Да Коста (30) и Данис Зарипов (58, бол.).
После этой игры «Салават Юлаев» набрал 75 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс», имея в активе 86 очков, продолжает лидировать на «Востоке».
источник: «Советский спорт»