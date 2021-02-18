Николай Заварухин: «Сибирь» не выполнила задачу, поставленную руководством клуба – выход в плей-офф

Наставник «Сибири» Николай Заварухин подвел итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором его команда потерпела поражение от «Авангарда» (0:3).

Отметим, что в последних пяти встречах новосибирский клуб проиграл четыре раза.

– Сегодня мы дали много шансов сопернику. У нас тоже были возможности, но мы затягивали с броском, что-то блокировал соперник. Последняя домашняя игра – конечно хотелось хлопнуть дверью. Настраивали ребят на это.

Хотел бы извиниться перед болельщиками за непопадание в плей-офф. Мы не выполнили задачу, поставленную руководством. Сказалась пандемия. Команде не хватало полного стадиона в этом году. В том сезоне много игр выигрывали за счет болельщиков, – приводит слова Заварухина пресс-служба КХЛ.

В нынешнем сезоне «Сибирь» набрала 50 очков в 56 играх и расположилась на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.