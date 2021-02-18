Брагин – о матче с московским «Динамо»: Игра была близка к плей-оффной, много борьбы

Главный тренер СКА Валерий Брагин поделился эмоциями после домашнего поражения от московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Неважный первый период, со второго включились. Игра была близка к плей-оффной, много борьбы, в такой ситуации на первый план выходит характер. Неправильно мы играли в первом периоде, соперник играл жёстко, сам шёл в контакт, а нам надо было самим навязывать такую агрессивную игру.

Со второго периода мы включились и шла равная борьба. При 2:0 «Динамо» сыграло по счёту, упростило всё и выиграло. Будем работать дальше.

Пришлось взять таймаут, потому что противник долго играл в нашей зоне, наша пятёрка устала, и надо было сказать, как правильно играть в этой ситуации. Вообще, второй период с нашей стороны получился очень хорошим. Не жалели в концовке, что израсходовали тайм-аут, мы были готовы к игре «шесть на пять». Ключевым моментом было «пять на три», надо было забивать, повести в счёте, там была бы другая игра.

Почему не сработало большинство, когда две минуты играли «пять на три»? Да, сегодня не сработало, чуть-чуть неправильная была расстановка. Будем работать над этим», – цитирует Брагина «Чемпионат».