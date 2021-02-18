Дэвид Немировски: «Спартаку» эта победа была важнее

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение в домашнем матче против «Спартака» (2:3).

- Первый период прошел нормально, но допустили ошибки. Не всегда можно с 0:2 вернуть игру. Видно было, что «Спартаку» эта победа была важнее, - цитирует специалиста пресс-служба красно-белых.

Добавим, что после этой встречи «Спартак» набрал 58 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 65 очками расположилось на седьмой строчке на «Востоке».