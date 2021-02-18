Владимир Крикунов: Победу над СКА предопределили два гола Хиетанена

Главный тренер «Динамо» (Москва) Владимир Крикунов прокомментировал победу в гостевом матче против СКА (1:3).

- Победу предопределили два гола Хиетанена. Защищались неплохо. Правда, пропустили сами и обострили ситуацию, но хорошо, что забили в пустые, там уже немного времени оставалось, - передает слова Крикунова пресс-служба «Динамо».

После этой игры «Динамо» набрало 78 очков и расположилось на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, СКА с 76 очками занимает на «Западе» второе место.