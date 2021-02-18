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18 февраля 23:28

Вадим Шипачев: Тренерский штаб здорово разобрал моменты, которые мешали играть грамотно против СКА

Клуб из Санкт-Петербурга в четвертый раз в текущем сезоне проиграл московской команде в регулярном чемпионате.

Капитан «Динамо» (Москва) Вадим Шипачев прокомментировал победу в выездном матче со СКА (1:3).

- Получилась хорошая игра, знали, что Питер здорово играет дома, быстрая команда, много моментов старались не давать им создавать. Но, конечно, бывало, что мы не очень хорошо играли, схватили удаление в первом периоде, остались втроем против пятерых. Хорошо, что выстояли, ребята там пластались здорово, Ерема спас, сделал свое дело, как обычно. Рад, что ребята сегодня забили голы. Юусо две шайбы оформил, здорово, красавец. Выиграли матч, взяли важные очки, очень рад, готовимся к следующему матчу.

Тренерский штаб здорово разобрал моменты, нюансы, которые до этого нам немного мешали играть грамотно против СКА. Сейчас эти нюансы мы разобрали, подсказали, что нужно делать в средней зоне, в зоне атаки. И, в принципе, мы старались это выполнять, - передает слова Шипачева пресс-служба «Динамо».

После этой игры «Динамо» набрало 78 очков и расположилось на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, СКА с 76 очками занимает на «Западе» второе место.

источник: ХК «Динамо» (Москва)
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