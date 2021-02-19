«Вашингтон» дома обыграл «Баффало», на счету Овечкина голевой пас

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Баффало Сэйбрз» завершился победой столичного клуба со счетом 3:1.

У победителей голами отличились Никлас Бэкстрем (18-я минута), Том Уилсон (27) и Конор Шири (43). Российский форвард Александр Овечкин провел на льду 16 минут 25 секунд и стал автором результативного паса.

«Сэйбрз» ответили заброшенной шайбой Виктора Олофссона (52).

«Вашингтон» одержал вторую победу кряду и набрал 19 очков, расположившись на третьем месте в турнирной таблице Восточного дивизиона. На счету «Баффало» четвертое поражение подряд и промежуточная восьмая строчка (10 очков).

20 февраля «Кэпиталз» сыграют дома против «Рейнджерс», а «Сэйбрз» в тот же день отправятся в гости к «Нью-Джерси».