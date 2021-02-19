Две голевые передачи Малкина помогли «Питтсбургу» крупно победить «Айлендерс»

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» потерпели гостевое поражение от «Питтсбург Пингвинз» (1:4) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Хозяева отличились заброшенными шайбами Сидни Кросби (5-я минута), Теодор Блюгерс (39), Джейсон Цукер (50) и Брайан Раст (57). Российский форвард Евгений Малкин отыграл 18 минут 57 секунд и дважды ассистировал своим партнерам по команде.

Единственный гол в составе гостей забил Брок Нельсон (56). Голкипер Семен Варламов отразил 33 броска из 36 возможных.

Благодаря этой победе «Питтсбург» набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточного дивизиона. У «Айлендерс» 19 очков и четвертая строчка.

21 февраля команды проведут между собой еще один матч.