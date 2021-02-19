«Торонто» на своей площадке одержал победу над «Оттавой», Михеев стал автором заброшенной шайбы

Лидер Северного дивизиона «Торонто Мэйпл Лифс» уверенно обыграл «Оттаву Сенаторз» (7:3) в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Одним из главных героев встречи стал форвард хозяев Остон Мэттьюс, отличившийся дублем на 11-й и 20-й минутах. Также по голу на свой счет записали Джо Торнтон (17), Илья Михеев (22), Митчелл Марнер (24), Вильям Нюландер (32) и Джон Таварес (57). Михеев забросил свою вторую шайбу в нынешнем сезоне.

В составе соперника результативными бросками отметились Тим Штюцле (18), Коннор Браун (28) и Дрейк Батерсон (52).

«Торонто» укрепил свое лидерство в Северном дивизионе, набрав 28 очков. Отрыв от второго места составляет восемь очков. «Оттава» идет на последней, девятой строчке с девятью очками.

Оба коллектива проведут свои следующие матчи против одного соперника «Монреаля» – «Мэйплс Лифс» отправятся в гости к «Канадиенс» 21 февраля, а «Сенаторз» примут их на своем поле через день.