«Рейнджерс» оказался сильнее «Филадельфии», на счету Панарина голевая передача и победный буллит

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» завершился победой гостевой команды со счетом 3:2.

В основное время соперники забросили друг другу по две шайбы. У хозяев голы записали на свой счет Николя Обе-Кюбель (1-я минута) и Джоэль Фараби (59). Соперник ответил результативными бросками Колина Блэквелла (24) и Брендана Смита (49).

В серии буллитов победу клубу из Нью-Йорка принес российский нападающий Артемий Панарин. Также на счету 29-летнего игрока результативный пас. Его партнер по команде Павел Бучневич также отличился голевой передачей. Голкипер Александр Георгиев отразил 20 бросков из 22.

«Рейнджерс» прервал свою четырехматчевую серию без побед и набрал 13 очков, расположившись на седьмом месте Восточного дивизиона. «Филадельфия» с 19 очками идет второй.

Оба коллектива проведут свои следующие матчи в гостях – 20 февраля «Рейнджерс» сыграет против «Вашингтона», а днем позже «Флайерз» встретится с «Бостоном».