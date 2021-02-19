«Филадельфия» – «Рейнджерс». Панарин признан первой звездой встречи

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин был назван первой звездой матча против «Филадельфии Флайерз» (3:2 Б).

29-летний россиянин провел на льду 22 минуты 7 секунд, отличившись ассистом и победным буллитом. В нынешнем сезоне на счету форварда 16 (5+11) очков в 13 играх.

Второй звездой стал нападающий «Филадельфии» Джоэль Фараби, забросивший одну шайбу. Тройку лучших замкнул его партнер по команде – Николя Обе-Кюбель, также записавший на свой счет результативный бросок.

«Рейнджерс» прервал свою четырехматчевую серию без побед и набрал 13 очков, расположившись на седьмом месте Восточного дивизиона. «Филадельфия» с 19 очками идет второй.

Оба коллектива проведут свои следующие матчи в гостях – 20 февраля «Рейнджерс» сыграет против «Вашингтона», а днем позже «Флайерз» встретится с «Бостоном».