Овечкин попал в топ-100 лучших ассистентов в истории НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился результативной передачей в домашнем матче с «Баффало Сэйбрз» (3:1) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Таким образом, 35-летний россиянин отдал свой 581-й ассист в рамках матчей НХЛ. Это позволило нападающему попасть в топ-100 ассистентов в истории лиги.

Отметим, что лучшим распасовщиком является Уэйн Гретцки – на его счету 1963 голевые передачи.

В нынешнем сезоне на счету Овечкина 14 (5+9) очков в 11 играх. Его команда занимает третье место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 19 очков.