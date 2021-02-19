Артемий Панарин: Я недоволен своей игрой в матче с «Филадельфией»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал свою игру в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии Флайерз» (3:2 Б).

Напомним, что 29-летний россиянин провел на льду 22 минуты 7 секунд, отличившись ассистом и победным буллитом. Игрок был назван первой звездой встречи.

В нынешнем сезоне на счету форварда 16 (5+11) очков в 13 играх.

– Да, я пропустил пару последних матчей из-за травмы. Но уже восстановился, все хорошо. Было важно почувствовать игру. Я отдал голевую передачу, но своей игрой все равно недоволен. Постараюсь быть лучше, – цитирует Панарина пресс-служба лиги.

«Рейнджерс» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 13 очков в 15 матчах. 20 февраля клуб из Нью-Йорка сыграет в гостях против «Вашингтона».