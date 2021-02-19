Олег Матыцин: Чемпионат и Первенство мира по хоккею – знаковые события для поклонников в России

Министр спорта Роccии Олег Матыцин рассказал о значимости проведения в России ЧМ и МЧМ в 2023 году.

«Чемпионат и Первенство мира по хоккею – знаковые события для всех поклонников этого вида спорта в нашей стране. Учитывая богатый опыт России в организации самых крупных международных спортивных форумов, нет сомнений, что мы проведем соревнования на самом высоком уровне. А иностранные спортсмены и болельщики оценят гостеприимство городов-организаторов.

Уверен также, что Чемпионат и Первенство мира будут способствовать дальнейшему развитию и популяризации хоккея, особенно в молодежной среде», – сказал Матыцин.

Добавим, что чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге пройдет с 5 по 21 мая 2023 года, а Первенство мира по хоккею среди юниоров до 20 лет в Новосибирске и Омске планируется провести с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.