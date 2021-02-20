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20 февраля 07:42
автор: Александр Шульгин

«Флорида» разгромила «Детройт»

В матче очередного дня чемпионата НХЛ «Флорида» нанесла крупное поражение «Детройту» - 7:2.

Уже после первого периода на табло горел результат 1:4. Всего в ворота хозяев в итоге влетело 7 шайб, на которые они смогли ответить только двумя.

Напомним, за «Флориду» выступает российский голкипер Сергей Бобровский, не принимавший участия в матче, а за «Детройт» - нападающий Владислав Гавриков. Самым результативным игроком в составе гостей стал финн Александр Барков, забивший гол и отдавший две голевые передачи.

«Флорида» лидирует в Центральном дивизионе, одержав уже третью победу кряду, «Детройт» замыкает таблицу дивизиона.

источник: «Советский спорт»
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