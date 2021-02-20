Умер бывший массажист сборной СССР Сергей Чекмарев

Бывший массажист сборной СССР Сергей Чекмарев, работавший с 1998 года в «Детройте», умер на 66-м году жизни.

Об этом сообщил тренер команды Джефф Блэшилл на послематчевой пресс-конференции матча с «Филадельфией» (3:7).

«Он был невероятным человеком, при нем находиться на арене всегда было весело. Я знал его больше десяти лет, он работал здесь более 20 лет. Он был одним из лучших людей, которых я когда-либо встречал, одним из самых добрых, заботливых, у него был фантастический взгляд на жизнь. Мои искренние соболезнования его семье и, многим людям, которые любили его, включая меня самого», - цитирует Блэшилла пресс-служба «Детройта».

За время работы Чекмарева в «Детройте» были выиграны два Кубка Стэнли, а во время работы сборных СССР, СНГ и России - три Олимпиады и четыре чемпионата мира.