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КХЛ - регулярный чемпионат 2-й период Амур 2 Нефтехимик 0
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Англия - Чемпионшип 15:30 Ковентри Сити 0 Брентфорд 0 П1 4.5 Х 3.7 П2 1.84
Англия - Премьер-лига 15:30 Саутгемптон 0 Челси 0 П1 5.3 Х 4 П2 1.7
Испания - Примера 16:00 Эльче 0 Эйбар 0 П1 4 Х 3.2 П2 2.17
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КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Йокерит 0 Динамо М 0 П1 2.65 Х 4.3 П2 2.24
Германия - Бундеслига 17:30 Фрайбург 0 Унион 0 П1 2.55 Х 3.1 П2 3.1
Германия - Бундеслига 17:30 Айнтрахт Ф 0 Бавария 0 П1 4.1 Х 4.5 П2 1.75
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КХЛ - регулярный чемпионат 17:30 Динамо Мн 0 Трактор 0 П1 2.38 Х 4.1 П2 2.6
Англия - Чемпионшип 18:00 Бристоль Сити 0 Барнсли 0 П1 4.3 Х 3.4 П2 1.96
Англия - Чемпионшип 18:00 Миллуолл 0 Уиком Уондерерс 0 П1 1.78 Х 3.5 П2 5.2
Англия - Премьер-лига 18:00 Бёрнли 0 Вест Бромвич Альбион 0 П1 2.08 Х 3.3 П2 4.1
Англия - Чемпионшип 18:00 Сток Сити 0 Лутон Таун 0 П1 2.3 Х 3.1 П2 3.6
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Англия - Чемпионшип 18:00 Хаддерсфилд Таун 0 Суонси Сити 0 П1 3.7 Х 3.3 П2 2.16
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КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Торпедо 0 Авангард 0 П1 2.85 Х 4.3 П2 2.13
Франция - Лига 1 19:00 Нант 0 Марсель 0 П1 2.65 Х 3.2 П2 2.9
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 ЦСКА 0 Динамо Р 0 П1 1.61 Х 3.5 П2 5.9
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Ак Барс 0 Спартак 0 П1 1.58 Х 4.7 П2 4.9
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Локомотив 0 СКА 0 П1 2.6 Х 3.4 П2 2.55
20 февраля 11:38
автор: Максим Скороходов

Умер бывший массажист сборной СССР Сергей Чекмарев

Сергею Чекмареву было 65 лет

Бывший массажист сборной СССР Сергей Чекмарев, работавший с 1998 года в «Детройте», умер на 66-м году жизни.

Об этом сообщил тренер команды Джефф Блэшилл на послематчевой пресс-конференции матча с «Филадельфией» (3:7).

«Он был невероятным человеком, при нем находиться на арене всегда было весело. Я знал его больше десяти лет, он работал здесь более 20 лет. Он был одним из лучших людей, которых я когда-либо встречал, одним из самых добрых, заботливых, у него был фантастический взгляд на жизнь. Мои искренние соболезнования его семье и, многим людям, которые любили его, включая меня самого», - цитирует Блэшилла пресс-служба «Детройта».

За время работы Чекмарева в «Детройте» были выиграны два Кубка Стэнли, а во время работы сборных СССР, СНГ и России - три Олимпиады и четыре чемпионата мира.

источник: ХК «Детройт Ред Уингз»
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