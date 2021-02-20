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20 февраля 12:47
автор: Максим Скороходов

Кожевников требует лишить лицензии хоккейного тренера, обучавшего детей драться

Александр Кожевников раскритиковал обучение детей боевым приемам.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал видео, на котором показано как детский тренер обучает детей драться на льду.

«Не знаю, где он играл и играл ли вообще, но голову надо иметь на плечах. Бить маленьких детей по голове, у которых организм ещё не сформирован, — это маразм! Хоть в маске, хоть без неё очень легко заработать сотрясение мозга, потому что голова постоянно трясётся. Конечно, его необходимо лишить лицензии, тут и говорить нечего, на снимке всё видно. Неважно, кто настоял на такой тренировке, он сам должен был понимать, а если не понимал, то надо отправлять лечиться», — цитирует Кожевникова RT.

Данные тренировки проводились в хоккейной школе «Львы ЦХМ». Старший тренер школы Сергей Суярков сказал, что подобная тренировку проводилась впервые и по просьбе родителей, а тренер, обучающий детей, не входит в штат сотрудников.

источник: «RT на русском»
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