Геннадий Курдин: В Федерации хоккея Москвы говорят глупости

«Команду не включили в первенство Москвы, не дали детям играть. В Федерации хоккея Москвы говорят глупости. Сначала — что у нас слабые команды, потом — что не вовремя подали документы. Мы же уже были заявлены, в сентябре даже провели один матч. Да, поменяли юридическое лицо, но команда из Балашихи это делала трижды, и ничего. 60 детей уже не играют, а сейчас начнётся турнир для команд 2012 года рождения, их тоже, наверное, не пустят», - цитирует специалиста RT.

Напомним, ранее сам Курдин неоднократно дисквалифицировался за неспортивное поведение. В частности, тренер был уволен из структуры омского «Авангарда» после скандала со случаями избиения детей на тренировках.