«Трактор» собирается предложить новый контракт шведскому нападающему Обергу

Челябинский «Трактор» намерен предложить новый контракт шведскому нападающему Понтусу Обергу.

Как сообщает «Метарейтинг Белоруссия», в данный момент руководство клуба и представители 27-летнего хоккеиста обсуждают условия нового соглашения. Подробности переговоров не разглашаются.

В июле прошлого года Оберг после расставания с «Торонто Мейпл Лифс» подписал с «Трактором» контракт на один сезон с годовой зарплатой в 45 миллионов рублей. В прошлом Понтус также выступал за «Нэшвилл», «Анахайм», «Эдмонтон» и «Миннесоту», отметившись 44 очками (17+37) в 132 матчах регулярных чемпионатов НХЛ.