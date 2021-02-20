Светлов – о победе над «Нефтехимиком»: Отмечу игру Аликина, впервые сыгравшего «на ноль» в сезоне

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов оценил победу своей команды над «Нефтехимиком» (3:0) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Игра была хорошая, по сравнению с прошлой – сильный контраст. Мы с ребятами пообщались, и сегодня был совсем другой настрой и мотивация. Поэтому было и хорошее движение, и содержание. Отмечу в первую очередь Аликина, который сегодня сыграл первую в этом сезоне игру «на ноль». Хотелось, конечно, порадовать своих болельщиков, сказать им огромное спасибо за поддержку, за внимание, за заботу, – цитирует Светлова пресс-служба лиги.

На данный момент «Амур» занимает десятое место в турнирной таблице Восточного конференции, набрав 50 очков в 57 матчах.

23 февраля хабаровчане отправятся в гости к минскому «Динамо».