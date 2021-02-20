Тренер «Нефтехимика» Буцаев: В матче с «Амуром» нам не хватило свежести

Наставник «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором его команда потерпела поражение от «Амура» со счетом 0:3.

– Сегодня нем, так скажем, не хватало свежести – природа взяла свое. Почувствовали, что это такое – когда выпадаешь из-за смены часовых поясов. Отсюда и много брака; но тем не менее ребята старались из себя достать сверхсилы, но этого было недостаточно, – приводит слова Буцаева пресс-служба КХЛ.

В 57 матчах нижнекамский клуб набрал 35 очков и занимает промежуточное 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. 23 февраля команда на своей домашней площадке примет «Металлург».