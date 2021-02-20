Московское «Динамо» в гостях обыграло «Йокерит» по итогам овертайма

В регулярном чемпионате КХЛ «Йокерит» на своем льду в Хельсинки проиграл московскому «Динамо» с результатом 4:5 по итогам овертайма (0:1, 3:0, 1:3, 0:1).

За семь секунд до первого перерыва счет открыл форвард бело-голубых Владимир Брюквин, но далее хозяева добились перевеса 3:1. На 32-й минуте Ииро Пакаринен реализовал большинство, а затем дубль оформил чешский защитник Давид Скленичка, поразив ворота Ивана Бочарова на 37-й и 40-й.

В третьем периоде «Динамо» отыгралось благодаря шайбам, которые забросили Магнус Пяаярви и Михал Чайковски на 45-й и 47-й минутах соответственно, но на 51-й Брайан О'Нилл вновь вывел «Йокерит» вперед.

Тем не менее, команде Владимира Крикунова удалось спастись от поражения в основное время. За 27 секунд до конца третьего периода Андрей Сергеев сделал счет 4:4 после передачи Вадима Шипачева.

Ну а на второй минуте овертайма победу динамовцам принес 14-й гол Дмитрия Кагарлицкого в нынешнем сезоне. В роли ассистента в этой атаке выступил Сергеев, заработав свое третье очко за вечер.

«Динамо» с серией из четырех побед занимает третье место в Западной конференции, набрав 80 очков в 58 матчах.