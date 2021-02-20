Дубль Кадейкина помог «Салавату Юлаеву» дома обыграть «Куньлунь»

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Куньлунем» завершился победой уфимцев со счетом 5:4.

Одним из главных героев встречи стал форвард клуб из Башкортостана Александр Кадейкин, ставший автором дубля на 7-й и 31-й минутах. Также по голу забили Сакари Маннинен (6), Данил Башкиров (7) и Павел Коледов (56).

У пекинцев результативными бросками отметились Шон Коллинз (38), Фу Спенсер (38) и Джейсон Фрэм (42, 44).

«Салават» набрал 77 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. Китайский клуб идет 12-м (34 очка).

23 февраля уфимская команда сыграет в гостях с рижским «Динамо», а «Куньлунь» днем раньше на своей площадке примет СКА.