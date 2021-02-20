«Трактор» в овертайме проиграл в гостях у минского «Динамо»

В регулярном чемпионате КХЛ минское «Динамо» на своем льду одержало волевую победу над «Трактором» с результатом 3:2 по итогам овертайма (0:0, 1:1, 1:1, 1:0).

На 28-й минуте счет открыл канадский форвард хозяев Зак Митчелл, но далее гости из Челябинска вышли вперед благодаря дублю бывшего игрока минчан Ника Бэйлена. Американский защитник сборной Белоруссии отличился на 34-й и 49-й минутах.

2:2 счет стал после гола Степана Фальковского на 57-й, а на 21-й секунде овертайма победу белорусскому клубу принес точный бросок Шейна Принса.

Минское «Динамо» находится на седьмой строчке таблицы Западной конференции, набрав 65 очка в 57 матчах.

«Трактор» идет пятым на «Востоке», имея 70 очков после 57 встреч.