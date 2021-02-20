Владимир Крикунов: Игра против «Йокерита» была непростая

Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал игру своей команды в выездной встречи против «Йокерита».
Бело-голубые выиграли 5:4 по итогам овертайма. Победную шайбу забросил Дмитрий Кагарлицкий.
«Игра была непростая, 3:1 проигрывали, но в третьем периоде собрались, забили голы и реализовали большинство в овертайме», – цитирует Крикунова пресс-служба «Динамо».
Московское «Динамо» с серией из четырех побед занимает третье место в Западной конференции, набрав 80 очков в 58 матчах.
источник: ХК «Динамо» (Москва)