«Авангард» в гостях обыграл «Торпедо» по итогам овертайма

В регулярном чемпионате КХЛ «Торпедо» дома проиграло «Авангарду» с результатом 2:3 по итогам овертайма (0:1, 1:0, 1:0, 0:1).

На седьмой минуте счет открыл защитник гостей Максим Чудинов, но далее нижегородцы добились перевеса 2:1. На 34-й отличился Иван Чехович, а на 43-й Михаил Варнаков реализовал большинство.

«Авангард» в свою очередь отыгрался на 50-й, когда Оливер Каски поразил ворота Петра Кочеткова в формате пять на три.

Ну а победу команде Боба Хартли принесла шайба, которую Клим Костин забросил на последней минуте овертайма.

В Восточной конференции «Авангард» занимает второе место, а «Торпедо» – шестое.