ЦСКА дома проиграл рижскому «Динамо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА на своей площадке проиграл последней команде Западной конференции рижскому «Динамо» со счетом 1:4.

На 30-й минуте счет открыл канадский защитник гостей Рис Скарлетт, которому ассистировали Гунарс Скворцов и Эрнестс Ошениекс, минуту спустя Геннадий Столяров с передач Робертса Букартса и Андриса Джериньша удвоил преимущество гостей, Рихардс Букартс на 33-й сделал счет 3:0 в пользу рижан. Егор Афанасьев помог Никите Коростелеву отыграть одну шайбу на 37 минуте матча, перед самой финальной сиреной Микс Индрашис забросил четвертую шайбу гостей уже в пустые ворота.

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Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) – «Динамо» (Рига) – 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)