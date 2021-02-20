ЦСКА дома проиграл рижскому «Динамо»

ФутболХоккейБиатлонФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Италия - Серия А 2-й тайм, 90+3' Сассуоло 1 Болонья 1
Испания - Примера 2-й тайм, 82' Вальядолид 0 Реал Мадрид 1 П1 35 Х 8.1 П2 1.11
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 81' Фулхэм 1 Шеффилд Юнайтед 0 П1 1.09 Х 9.5 П2 34
НХЛ - регулярный чемпионат перерыв Колорадо Эвеланш 1 Вегас Голден Найтс 0 П1 1.59 Х 4.3 П2 4.7
Бразилия - Серия А 1-й тайм, 6' Коритиба 0 Сеара 0 П1 3.5 Х 3.2 П2 2.15
НХЛ - регулярный чемпионат 01:00 Детройт Ред Уингз 0 Флорида Пантерз 0 П1 3.5 Х 4.4 П2 1.87
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Питтсбург Пингвинз 0 Нью-Йорк Айлендерс 0 П1 2.2 Х 4.1 П2 2.8
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Каролина Харрикейнз 0 Тампа-Бэй Лайтнинг 0 П1 3 Х 4.4 П2 2.02
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Коламбус Блю Джекетс 0 Нэшвилл Предаторз 0 П1 2.13 Х 4.2 П2 2.9
Бразилия - Серия А 03:00 Форталеза 0 Баия 0 П1 2.07 Х 3.3 П2 3.8
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Монреаль Канадиенс 0 Торонто Мэйпл Лифс 0 П1 2.44 Х 4.3 П2 2.45
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Аризона Койотс 0 Лос-Анджелес Кингз 0 П1 2 Х 4.1 П2 3.2
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Сент-Луис Блюз 0 Сан-Хосе Шаркс 0 П1 1.9 Х 4.3 П2 3.4
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Шарлотт Хорнетс 0 Голден Стэйт Уорриорз 0 П1 2.07 П2 1.79
НБА - регулярный чемпионат 04:30 Лос-Анджелес Лейкерс 0 Майами Хит 0 П1 1.63 П2 2.35
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Анахайм Дакс 0 Миннесота Уайлд 0 П1 3 Х 4.2 П2 2.1
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Мемфис Гриззлиз 0 Финикс Санз 0 П1 3.1 П2 1.4
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Чикаго Буллз 0 Сакраменто Кингз 0 П1 2.02 П2 1.83
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Портленд Трэйл Блэйзерс 0 Вашингтон Уизардс 0 П1 1.53 П2 2.6
НХЛ - регулярный чемпионат 06:00 Эдмонтон Ойлерз 0 Калгари Флэймз 0 П1 2.3 Х 4.2 П2 2.65
20 февраля 21:50
автор: Артем Спиридонов

ЦСКА дома проиграл рижскому «Динамо»

Красно-синие остались на первой строчке в Западной конференции.

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА на своей площадке проиграл последней команде Западной конференции рижскому «Динамо» со счетом 1:4.

На 30-й минуте счет открыл канадский защитник гостей Рис Скарлетт, которому ассистировали Гунарс Скворцов и Эрнестс Ошениекс, минуту спустя Геннадий Столяров с передач Робертса Букартса и Андриса Джериньша удвоил преимущество гостей, Рихардс Букартс на 33-й сделал счет 3:0 в пользу рижан. Егор Афанасьев помог Никите Коростелеву отыграть одну шайбу на 37 минуте матча, перед самой финальной сиреной Микс Индрашис забросил четвертую шайбу гостей уже в пустые ворота.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) – «Динамо» (Рига) – 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Голы: Скарлетт (Скворцов, Ошениекс), 29:38 – 0:1. Столяров (Робертс Букартс, Джериньш), 30:44 – 0:2. Рихардс Букартс (Гунарс Скворцов), 32:38 – 0:3. Коростелев (Афанасьев), 36:21 – 1:3. Индрашис, 60:00 – 1:4.

Вратари: Шарыченков – Янис.

28 февраля состоятся матчи «Северсталь» — «ЦСКА» и «Динамо» Рига — «Салават Юлаев».

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сборная Канады заметно обновит состав на Олимпиаде-2022Сборная России по баскетболу вышла в финальную часть чемпионата ЕвропыСоболенко и Мертенс выиграли парный турнир на Australian Open«Этот собачий сын накачен русским допингом»Лыжница назвала россиян тупыми и сравнила Большунова с обезьянойУкраинка с 15-м размером груди очаровала "мокрыми" фото
«Спартак» прежний, как и Тедеско: много шума – и ничего
Красно-белые проиграли в Кубке России «Динамо» (0:2) и разочаровали своей игрой.
Забронзовели. Не надо слишком радоваться первой биатлонной медали России в Поклюке
Бронзовую награду для нашей страны на ЧМ-2021 в Словении завоевали Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Кубок сдал. «Зенит» провалил первый матч после паузы
«Арсенал» сенсационно победил в 1/8 финала Кубка России «Зенит» - 2:1. У трофея будет новый обладатель.
Трансляции «Динамо» — «Спартак» и «Зенит» — «Арсенал» 20 февраля 2021 года. Где смотреть матчи Кубка России
Футбольный сезон в России возобновится двумя топовыми матчами 1/8 финала Кубка страны. За ними можно будет следить не только по ТВ, но и в интернете.
Кофе с молоком: Наоми Осака — новая королева Австралии. Ставка на красоту #14
Очередной героиней нашей рубрики стала японская теннисистка Наоми Осака, которая второй раз выиграла Открытый чемпион Австралии и снова штурмует вершину мирового рейтинга.
Медведев в шаге от заветного «Шлема», Кокорину прочат светлое будущее, а мертвый «Тамбов» оживили
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта.
Пока настоящие русские ушли в тень, финн Барков выдал в НХЛ концерт (видео)
Форвард «Флориды» Александр Барков был признан первой звездой матча против "Детройта" (7:2), в то время как лидер "Каролины" Андрей Свечников в победной игре с «Чикаго» (5:3) очков не набрал.
Кокорин сидит, деньги идут, «Фиорентина» побеждает
«Фиалки» победили в чемпионате Италии «Специю» - 3:0, а наш легионер остался в запасе.
Три острых вопроса перед дерби «Динамо» — «Спартак»
20 февраля в Петровском парке состоится старейшее дерби страны - в рамках 1/8 финала Кубка России. К участникам есть вопросы.
Берегись, Джокович: Медведев идет! Даниил вышел во второй финал Большого шлема
Лучший российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале Открытого чемпионата Австралии взял верх над греком Стефаносом Циципасом (6:4, 6:2, 7:5) и снова – после позапрошлогоднего US Open – поборется за победу на турнире Большого шлема.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Введение Fan ID - унижение и угнетение футбольных болельщиков?

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика