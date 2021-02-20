«Локомотив» дома обыграл СКА, одержав третью победу подряд

В регулярном чемпионате КХЛ «Локомотив» дома одержал победу над СКА с результатом 2:1.

На 11-й минуте Йоонас Кемппайнен вывел петербургский клуб вперед, отличившись в меньшинстве, однако на 32-й Рушан Рафиков восстановил равновесие, а за 26 секунд до конца основного времени поразить ворота армейцев удалось Павлу Красковскому.

В Западной конференции СКА занимает второе место, а «Локомотив» – четвертое. Обе команды сыграли по 57 матчей. У команды из Санкт-Петербурга 76 очков, а у ярославских железнодорожников – 78.

22 февраля состоится матч «Куньлунь» – СКА. 23 февраля «Локомотив» примет «Торпедо».

КХЛ