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20 февраля 22:05
автор: Виктор Шарафудинов

«Спартак» в овертайме обыграл на выезде «Ак Барс», проигрывая 0:2 в середине третьего периода

Команда Олега Знарка борется с «Витязем» за попадание в плей-офф.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» – «Спартак» завершился с результатом 2:3 по итогам овертайма.

По ходу встречи хозяева выигрывали 2:0. Стефан Да Коста открыл счет на шестой минуте, а на 43-й Микаэль Викстранд реализовал большинство.

Спастись от поражения в основное время «Спартаку» удалось благодаря голам Анатолия Никонцева и Робина Ганзла – соответственно на 51-й минуте в большинстве и на 58-й в равных составах.

Победу красно-белым принес точный бросок Якова Рылова на третьей минуте овертайма.

«Ак Барс» гарантировал себе первое место в Восточной конференции, набрав 87 очков в 57 встречах.

«Спартак», имея 60 очков после 57 игр, занимает восьмое место на «Западе». Команда Олега Знарка на три очка опережает «Витязь», который провел на один матч меньше.

23 февраля пройдут матчи «Ак Барс» – «Барыс» и «Спартак» – «Сочи».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) – «Спартак» (Москва) – 2:3 (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)

Голы: Да Коста (Галимов), 05:40 – 1:0. Викстранд (Да Коста), 42:11 (в большинстве) – 2:0. Никонцев (Федоров, Рылов), 50:19 (в большинстве) – 2:1. Ганзл (Никонцев, Федоров), 57:11 – 2:2. Рылов (Никонцев, Ганзл) – 62:52.

Вратари: Рейдеборн – Гудачек.

источник: «Советский спорт»
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