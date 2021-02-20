«Спартак» в овертайме обыграл на выезде «Ак Барс», проигрывая 0:2 в середине третьего периода

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» – «Спартак» завершился с результатом 2:3 по итогам овертайма.

По ходу встречи хозяева выигрывали 2:0. Стефан Да Коста открыл счет на шестой минуте, а на 43-й Микаэль Викстранд реализовал большинство.

Спастись от поражения в основное время «Спартаку» удалось благодаря голам Анатолия Никонцева и Робина Ганзла – соответственно на 51-й минуте в большинстве и на 58-й в равных составах.

Победу красно-белым принес точный бросок Якова Рылова на третьей минуте овертайма.

«Ак Барс» гарантировал себе первое место в Восточной конференции, набрав 87 очков в 57 встречах.