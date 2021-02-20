Две голевые передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон»

В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» на своем льду проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 1:4.
Автором голов в составе гостей стали Крис Крайдер (15-я минута в большинстве), Алексис Лафреньер (38-я), Райан Строум (39-я) и Мика Зибенежад (58-я в пустые ворота).
Единственную шайбу «Капиталз» на 40-й забросил российский защитник Дмитрий Орлов.
У «рейнджеров» по две результативные передачи отдали россияне Артемий Панарин и Павел Бучневич, а вратарь Игорь Шестеркин, отразил 26 бросков по своим воротам.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкина результативными действиями не отметился, завершив встречу с показателем полезности «-1».