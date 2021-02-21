«Питтсбург» обыграл «Айлендерс», Малкин отдал голевой пас

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» – «Айлендерс» завершился в пользу хозяев – 3:2.

В их составе дубль оформил Крис Летанг. Еще одну шайбу забросил Майк Мэтисон. У проигравших отличились Джордан Эберле и Брок Нельсон.

Российский форвард Евгений Малкин отметился голевой передачей, а его соотечественник – вратарь «островитян» Семен Варламов отразил 15 бросков из 18.

К слову, капитан «Пингвинз» Сидни Кросби провел тысячный матч и стал первым игроком в истории клуба, кому покорилось это достижение.

Таким образом, его команда одержала четвертую победу в последних пяти матчах, а подопечные Барри Троца уступили во второй игре кряду.