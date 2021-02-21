«Каролина» победила «Тампу», Свечников набрал два очка

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» – «Тампа-Бэй» завершился в пользу хозяев – 4:0.

В их составе отличились Винсент Трочек, Себастьян Ахо, Седрик Пакетт и Андрей Свечников. Российский форвард также отдал голевую передачу.

Его соотечественник – вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 24 броска из 27. Еще два игрока «молний» – Михаил Сергачев и Александр Волков закончили игру с показателем полезности «-1».

Таким образом, канадцы выиграли пятый матч из последних шести, а «Тампа» потерпела второе поражение подряд.

Добавим, что 23 февраля командам предстоит еще один матч. Он пройдет на домашней арене «ураганов» и начнется в 03.00 мск.