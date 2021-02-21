«Миннесота» обыграла «Анахайм», Капризов оформил ассистентский дубль

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм» – «Миннесота» завершился в пользу гостей – 5:1.

В их составе дубль оформил Кевин Фиала. Также отличились Матс Цуккарелло, Виктор Раск и Йоэль Эрикссон Эк. У проигравших единственную шайбу забросил Дэвид Бэкес.

Отметим, что российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов дважды ассистировал партнерам и набрал 10-е (3+7) очко в нынешней компании.

Таким образом, «Миннесота» выиграла второй поединок кряду, а хоккеисты «Дакс» уступили в третьем матче подряд.

23 февраля команда Капризова отправится в гости к «Сан-Хосе», «Анахайм» в тот же день сыграет на выезде с «Аризоной».