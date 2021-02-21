Бэбкок возглавил команду университета Саскачевана

Бывший главный тренер сборной Канады Майк Бэбкок возглавил университетскую команду «Саскачеван Хаскиз».

Как сообщается на сайте учебного заведения, он сменил в этой должности Дэйва Адольфа, который проработал с коллективом 27 лет и завершил карьеру. Отмечается, что Бэбкок сам изъявил желание поработать с командой и будет ее тренером на протяжении двух лет.

Напомним, в качестве тренера канадец выигрывал два раза Олимпиаду, становился чемпионом мира, а в 2008 году привел «Детройт» к победе в Кубке Стэнли.