Колорадо обыграл «Вегас» в матче на озере Тахо

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» – «Вегас Голден Найтс» прошел на озере Тахо и завершился в пользу «Эвеланш» (3:2).

Весомый вклад в победу своей команды внес Натан Маккиннон, оформивший дубль. Также в его активе голевой пас.

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отыграл 9 минут и 14 секунд, не отметившись голевыми действиями на льду.

Таким образом, его команда выиграла второй поединок кряду, а «рыцари» уступили во второй игре подряд.

Добавим, что 23 февраля команды проведут еще один матч. Встреча пройдет на домашнем льду «Эвеланш» и начнется в 05.00 мск.