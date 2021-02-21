Колорадо обыграл «Вегас» в матче на озере Тахо

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» – «Вегас Голден Найтс» прошел на озере Тахо и завершился в пользу «Эвеланш» (3:2).
Весомый вклад в победу своей команды внес Натан Маккиннон, оформивший дубль. Также в его активе голевой пас.
Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отыграл 9 минут и 14 секунд, не отметившись голевыми действиями на льду.
Таким образом, его команда выиграла второй поединок кряду, а «рыцари» уступили во второй игре подряд.
Добавим, что 23 февраля команды проведут еще один матч. Встреча пройдет на домашнем льду «Эвеланш» и начнется в 05.00 мск.