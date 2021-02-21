Орлов – о поражении от «Рейнджерс»: Мы были недостаточно быстры и просто сопровождали соперника

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов обсудил с пресс-службой НХЛ поражение от «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата (1:4).

«Когда забиваешь на последней минуте, то надеешься, что в следующем периоде ты будешь играть намного лучше и жестче, но нам этого не удалось, мы не показали свою игру.

В своей зоне мы были недостаточно быстры и просто сопровождали соперника. Надо быть резче, быстрее и играть лучше», – заявил хоккеист.

После этой встречи «Вашингтон» занимает четвертое место в Восточном дивизионе, набрав 19 очков. «Рейнджерс», в активе которого 15 очков, идет шестым.

В следующем матче «Кэпиталз» примут «Нью-Джерси», а команда из Нью-Йорка сыграет с «Филадельфией».