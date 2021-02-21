Бригада техников, восстановивших лед на озере Тахо, признана первой звездой дня в НХЛ

Бригада технических работников, восстановившая лед на озере Тахо, где проходил матч «Колорадо» – «Вегас» (3:2), признана первой звездой дня в регулярном чемпионате НХЛ.

Напомним, матч начался в полдень, но был приостановлен из-за растаявшего льда. Его возобновили вечером, а пауза между первым и вторым периодами составила больше девяти часов.

Звание второй звезды досталось разминке «Питтсбурга» перед тысячным матчем капитана «пингвинов» Сидни Кросби. Напомним, канадец, выступающий за команду с 2005 года, достиг этой отметки в поединке с «Айлендерс» (3:2), а перед началом встречи партнеры 33-летнего форварда одновременно повторяли его ритуал по завязыванию шнурков.

Наконец, третьей звездой дня назвали ретро-свитеры «Аризоны», которая проиграла дома «Лос-Анджелесу» со счетом 2:4.