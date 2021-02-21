«Сибирь» в Нур-Султане победила «Барыс»

В рамках очередного матча регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в гостях победил «Барыс».

Основные события матча произошли во втором периоде. За новосибирский клуб отличились дважды Владислав Ушенин и один раз Дмитрий Саюстов.

В первой половине третьего периода «Сибирь» только упрочил свое преимущество, отличились Олег Ли и Даниил Романцев. Казахстанский клуб на пять шайб смог лишь ответить одной шайбой в большинстве, отличился Алексей Маклюков.

После победы «Сибирь» с 52 очками занимает девятое место в восточном дивизионе КХЛ, Барыс остался на 7 месте с 66 очками.

КХЛ. Регулярный чемпионат