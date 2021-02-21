«Автомобилист» победил «Сочи»

В рамках очередного матча регулярного чемпионата КХЛ »Автомобилист» по буллитам обыграл «Сочи» 4:3 б.

В первом периоде «Автомобилист» забил две шайбы, отличились сначала Алексей Макеев, а потом Павел Дацюк реализовал большинство. Во втором периоде забитых шайб не было.

Основные же события матча произошли в третьем периоде. В самом его начале «Сочи» сначала сократил счет, шайбу в меньшинстве забил Сергей Шмелев, а в концовке третьего периода сочинский клуб снял вратаря и усилиями Игоря Руденкова казалось бы установил окончательный счет основного времени, но Алексей Макеев снова вывел «Авангард» вперед. Но и счет 3:2 не оказался окончательным, «Сочи» забил ответную шайбу за секунду до конца основного времени матча.

В дополнительное время команды не смогли больше забить, а в серии буллитов точнее екатеринбургский клуб.

«Автомобилист» набрал 66 очков и занимает 6-е место в Восточно конференции КХЛ. У «Сочи» 37 очков и 10-я позиция в Западной конференции.