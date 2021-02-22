Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» переиграть «Нью-Джерси»

В составе «Дэвилз» заброшенными шайбами отметились Андреас Юнссон (10-я минута), Джек Хьюз (24) и Никита Гусев (60), у «Кэпиталз» точными бросками отличились Ти Джей Оши (34, 52), Джон Карлсон (50) и Александр Овечкин (57).
Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.
Добавим, что «Вашингтон» после этой игры, набрав 21 очко в 17 матчах, поднялся на второе место Восточного дивизиона. «Нью-Джерси», имея в активе 14 очков после 13 встреч, расположился на седьмой строчке.
источник: «Советский спорт»