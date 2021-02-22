«Оттава» обыграла «Монреаль», Зайцев и Зуб отдали по голевой передаче

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» – «Монреаль» завершился в пользу хозяев – 3:2 ОТ.

В их составе по шайбе забросили Дрейк Батерсон, Джош Норрис и Брэди Ткачук, ставший автором решающего гола. У проигравших отличились Ник Судзуки и Кори Перри.

Российские защитники «Оттавы» Никита Зайцев и Артем Зуб отдали по голевой передаче. Их соотечественник и партнёр по команде – форвард Евгений Дадонов завершил игру с показателем полезности «-1».

Наконец, еще один хоккеист из России – защитник «Монреаля» Александр Романов провел на льду 12 минут и 45 секунд, завершив поединок с коэффициентом полезности «-2».

Таким образом, «Оттава» выиграла третий матч из последних пяти, а «Канадиенс» потерпели второе поражение кряду.