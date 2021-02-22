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22 февраля 06:06
автор: Артур Гичунцев

«Оттава» обыграла «Монреаль», Зайцев и Зуб отдали по голевой передаче

Встреча прошла на домашней арене «сенаторов».

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» – «Монреаль» завершился в пользу хозяев – 3:2 ОТ.

В их составе по шайбе забросили Дрейк Батерсон, Джош Норрис и Брэди Ткачук, ставший автором решающего гола. У проигравших отличились Ник Судзуки и Кори Перри.

Российские защитники «Оттавы» Никита Зайцев и Артем Зуб отдали по голевой передаче. Их соотечественник и партнёр по команде – форвард Евгений Дадонов завершил игру с показателем полезности «-1».

Наконец, еще один хоккеист из России – защитник «Монреаля» Александр Романов провел на льду 12 минут и 45 секунд, завершив поединок с коэффициентом полезности «-2».

Таким образом, «Оттава» выиграла третий матч из последних пяти, а «Канадиенс» потерпели второе поражение кряду.

Добавим, что 24 февраля команды проведут еще один матч. Встреча пройдет на домашней арене «Сенаторз» и начнется в 03.00 мск.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» – «Монреаль» – 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Судзуки, 01:17 – 0:1; Батерсон (Зуб), 09:47 – 1:1; Норрис (Зайцев, Ткачук), 43:33 – 2:1; Перри, 54:35 – 2:2; Ткачук, 63:30 – 3:2.

источник: «Советский спорт»
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