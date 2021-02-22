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22 февраля 06:41
автор: Артур Гичунцев

«Филадельфия» уступила «Бостону», Пастрняк оформил хет-трик

Встреча прошла на домашней арене «Брюинз».

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» – «Филадельфия» завершился в пользу хозяев – 7:3.

Весомый вклад в победу своей команды внес Давид Пастрняк, оформивший хет-трик. Также отличились Чарли Макэвой, Чарли Койл, Трент Фредерик и Ник Ритчи. У «летчиков» это сделали Джоэль Фараби, Шон Кутюрье и Джеймс ван Римсдайк.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отыграл 22 минуты и 2 секунды. За это время он отдал голевой пас и завершил поединок с коэффициентом полезности «-2».

Таким образом, «Филадельфия» потерпела второе поражение кряду, а «Брюинз» выиграли шестой матч из восьми.

26 февраля «Бостон» отправится в гости к «Нью-Йорк Айлендерс», а «Флайерз» днем ранее встретятся на выезде с «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» – «Филадельфия» – 7:3 (2:2, 4:0, 161)

Голы: Пастрняк, 00:34 – 1:0; Фараби, 06:41 – 1:1; Кутюрье, 14:48 – 1:2; Макэвой, 15:27 – 2:2; Пастрняк, 20:46 – 3:2; Койл, 36:14 – 4:2; Фредерик, 36:47 – 5:2; Ритчи, 37:53 – 6:2; ван Римсдайк (Хейз, Проворов), 52:45 – 6:3; Пастрняк, 57:04 – 7:3.

источник: «Советский спорт»
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