«Филадельфия» уступила «Бостону», Пастрняк оформил хет-трик

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» – «Филадельфия» завершился в пользу хозяев – 7:3.

Весомый вклад в победу своей команды внес Давид Пастрняк, оформивший хет-трик. Также отличились Чарли Макэвой, Чарли Койл, Трент Фредерик и Ник Ритчи. У «летчиков» это сделали Джоэль Фараби, Шон Кутюрье и Джеймс ван Римсдайк.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отыграл 22 минуты и 2 секунды. За это время он отдал голевой пас и завершил поединок с коэффициентом полезности «-2».

Таким образом, «Филадельфия» потерпела второе поражение кряду, а «Брюинз» выиграли шестой матч из восьми.

26 февраля «Бостон» отправится в гости к «Нью-Йорк Айлендерс», а «Флайерз» днем ранее встретятся на выезде с «Нью-Йорк Рейнджерс».