«Гол в большинстве придал нам импульс». Овечкин высказался о матче с «Нью-Джерси»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался после победы над «Нью-Джерси» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Я думаю, что вышло хорошо, когда мы забили гол в большинстве. Это было очень важно для нас, это как бы придало нам импульс. Как видите, в третьем периоде мы играли умно и ждали своего шанса, а когда в нашей команде есть Оши, он каждый раз горячий», – цитирует россиянина пресс-служба лиги.

Добавим, что «Вашингтон», набрав 21 очко поднялся на второе место Восточного дивизиона. «Нью-Джерси», у которого 14 очков, расположился на седьмой строчке.