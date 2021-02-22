«Ванкувер» уступил «Виннипегу» в овертайме

По итогам первого периода хозяева вели 2:0 после бросков Брендона Саттера и Элиаса Петтерсона. Во втором – Пьер-Люк Дюбуа одну шайбу отыграл, а в заключительном отрезке уже гости вышли вперед стараниями Марка Шайфле и Нила Пайонка.

Однако, за 38 секунд до финальной сирены Элиас Петтерсон перевел игру в овертайм, который закончил тот же Дюбуа через 27 секунд.

«Виннипег» занимает третью строчку в таблице Северного дивизиона, набрав 24 очка. «Ванкувер» – пятый. В его активе 18 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» – «Виннипег» – 3:4 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 0:1)