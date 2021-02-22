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22 февраля 13:31
автор: Александр Шульгин

Сергей Федотов: Кныжов - удивительный случай

Российский комментатор НХЛ Сергей Федотов поделился впечатлениями от выступлений наших хоккеистов за океаном.

«Если у кого-то были ожидания, что Григоренко едет на какие-то лидирующие позиции, то это ожидания только тех людей, которые так думали. У Михаила есть одна вещь, которая его сопровождает на протяжении всей карьеры: он не такой быстрый. У него есть голевое чутье, великолепное видение площадки. Он очень здорово выглядел здесь, на наших площадках и с нашими скоростями. Но в НХЛ скорости повыше. На мой взгляд, на те деньги, что ему дали, он свою роль выполняет.

Овечкин не должен забивать так, как забивает сейчас Макдэвид. У него, в общем-то, другая роль.

Поэтому, если Овечкин несколько матчей не забивает, это означает лишь одно: значит будет матч, где он свою парочку забьет или оформит хет-трик.

На протяжении последних нескольких сезонов Овечкин намного чаще стал делать передачи. Даже из тех позиций, из которых все вратари и защитники ждут легендарный бросок из левого круга вбрасывания. Так что вообще никаких проблем не вижу в игре Овечкина.

Волков прибавляет если не с каждой игрой, то с каждым месяцем, с каждым сезоном. У него появляется важная роль в чемпионской «Тампе».

Сорокин — вратарь калибра НХЛ. В данном случае, огромное подспорье для него состоит в том, что он находится в команде, в которой полевые игроки очень серьезно помогают вратарям, и в которой у него есть старший товарищ в лице соотечественника Семена Варламова. Но с другой стороны, в этом есть и определенная проблема. В том смысле, что Варламов сейчас — безусловный первый номер.

Для многих Кныжов - это действительно немного удивительный случай. Я заметил, насколько он надежен. Психологическая подготовка — это то, что позволяет ему быть надежным.

Я не так давно общался с Коршковым, он действительно доволен этим обменом. Насколько я понимаю, в планах у него еще как минимум год поиграть за «Локомотив», чтобы набраться абсолютной уверенности.

Евгений — один из классических снайперов. Это человек, которому богом дано забрасывать шайбы. Благодаря набору молодых игроков, «Сенаторз» могут составить серьезную конкуренцию в лиге. Дадонов выполняет определенную роль, если хотите, дядьки-наставника для тех же молодых Штюцле, Норриса и многих других», - цитирует Федотова Sport24.

источник: Sport24
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