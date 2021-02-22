Сергей Федотов: Кныжов - удивительный случай

«Если у кого-то были ожидания, что Григоренко едет на какие-то лидирующие позиции, то это ожидания только тех людей, которые так думали. У Михаила есть одна вещь, которая его сопровождает на протяжении всей карьеры: он не такой быстрый. У него есть голевое чутье, великолепное видение площадки. Он очень здорово выглядел здесь, на наших площадках и с нашими скоростями. Но в НХЛ скорости повыше. На мой взгляд, на те деньги, что ему дали, он свою роль выполняет.

Овечкин не должен забивать так, как забивает сейчас Макдэвид. У него, в общем-то, другая роль.

Поэтому, если Овечкин несколько матчей не забивает, это означает лишь одно: значит будет матч, где он свою парочку забьет или оформит хет-трик.

На протяжении последних нескольких сезонов Овечкин намного чаще стал делать передачи. Даже из тех позиций, из которых все вратари и защитники ждут легендарный бросок из левого круга вбрасывания. Так что вообще никаких проблем не вижу в игре Овечкина.

Волков прибавляет если не с каждой игрой, то с каждым месяцем, с каждым сезоном. У него появляется важная роль в чемпионской «Тампе».