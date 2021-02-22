СКА переиграл «Куньлунь», отыгравшись со счета 0:3

ФутболХоккейБиатлонФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
КХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Йокерит 0 Витязь 0 П1 1.9 Х 4.5 П2 3.2
Италия - Серия А 22:45 Ювентус 0 Кротоне 0 П1 1.14 Х 9.9 П2 21
Испания - Примера 23:00 Осасуна 0 Севилья 0 П1 4.5 Х 3.3 П2 2
Англия - Премьер-лига 23:00 Брайтон энд Хоув Альбион 0 Кристал Пэлас 0 П1 1.71 Х 3.6 П2 6
Бразилия - Серия А 00:00 Палмейрас 0 Атлетико Гояниенсе 0 П1 1.85 Х 3.5 П2 4.4
Бразилия - Серия А 02:00 Ботафого 0 Сан-Паулу 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Флорида Пантерз 0 Даллас Старз 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Каролина Харрикейнз 0 Тампа-Бэй Лайтнинг 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Нью-Йорк Айлендерс 0 Баффало Сэйбрз 0 П1 4.1 Х 4.9 П2 1.51
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Торонто Мэйпл Лифс 0 Калгари Флэймз 0
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Сент-Луис Блюз 0 Лос-Анджелес Кингз 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Хьюстон Рокетс 0 Чикаго Буллз 0
НБА - регулярный чемпионат 04:30 Даллас Маверикс 0 Мемфис Гриззлиз 0
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Юта Джаз 0 Шарлотт Хорнетс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Колорадо Эвеланш 0 Вегас Голден Найтс 0
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Оклахома-Сити Тандер 0 Майами Хит 0
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Юта Джаз 0 Шарлотт Хорнетс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Аризона Койотс 0 Анахайм Дакс 0
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Финикс Санз 0 Портленд Трэйл Блэйзерс 0
22 февраля 19:24

СКА переиграл «Куньлунь», отыгравшись со счета 0:3

Клуб из Пекина потерпел третье поражение подряд.

Хоккеисты СКА со счетом 4:3 одержали победу над «Куньлунем» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе петербургского клуба заброшенными шайбами отметились Мальте Стремвалль (на 45-й и 56-й минутах) и Кирилл Марченко (46, 60), у китайской команды отличились Глеб Шашков (4), Кейси Уэллмэн (16) и Спенсер Фу (38).

После этой игры СКА набрал 78 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 34 очками занимает последнее место на «Востоке».

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Еще больше эмоций – здесь

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Российские баскетболисты завершили отбор на ЧЕ-2022 победой"Вашингтон" победил "Нью-Джерси", Овечкин и Гусев обменялись голамиМужской масс-старт выиграл Стурла Легрейд на чемпионате мира по биатлонуМужчин заинтересует: вот в чем особенность широкобедрых дамВам и не снилось: заработок Медведев за 2-е место«Голый клининг» набирает популярность
Как поставить 10 000 против Роналду без всякого риска
С 22 февраля 2021 года БК "Лига Ставок" запускает сверхвыгодную акцию для новых игроков.
Овечкина забыли — он забил. До Эспозито осталось 5 шайб (видео)
«Вашингтон» в домашнем матче чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» отыгрался с 0:2, а Александр Овечкин забросил шестую шайбу в сезоне (и 712-ю в карьере), которая стала победной (4:3).
Заболотный и пустота. У Черчесова будет нелегкий выбор
Первые матчи внутрироссийского сезона озадачили формой нападающих сборной страны.
Чужие на этом празднике биатлона. К бронзе в эстафете сборная СБР так ничего и не добавила
В заключительной гонке 55-го чемпионата мира лучший из россиян Александр Логинов финишировал девятым. Бронзовая медаль в мужской эстафете так и осталась единственным светлым пятном на фоне полного провала в Поклюке сборной Союза биатлонистов России.
Гимн РФ им и не нужен. Российские биатлонистки завершили ЧМ-2021 без медалей
В заключительной гонке женской программы ЧМ-2021 в словенской Поклюке – масс-старте на 12,5 километров – россиянки Светлана Миронова и Ирина Казакевич смогли бороться только за места в конце второго десятка.
«Без подачи против такого Джоковича ловить нечего». Ольховский — о 0:3 Медведева в финале AusOpen
Двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Ольховский подвел для "Плеймейкера" итог финала Открытого чемпионата Австралии, в котором Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу 5:7, 2:6, 2:6.
Джокер уложил Русского Медведя на лопатки
Бронза в биатлоне, вылет «Спартака» и «Зенита» из Кубка, а Тайсона — за канаты от удара Дацика
«Плеймейкер» выделяет основные события минувших дня и ночи в мировом спорте.
Как солнце и растаявший лед едва не сорвали «Зимнюю классику» НХЛ
Поединок между «Колорадо» и «Вегасом» на открытом воздухе около озера Тахо в штате Невада начался в субботу днем, а закончился глубоко за полночь по местному времени: корректировки внесла погода.
Малкин улучшил свой рекорд в 1000-м матче Кросби (видео)
«Питтсбург» победил «Айлендерс» (3:2), проводивший юбилейную игру капитан «пингвинов» Сидни Кросби сделал две результативные передачи, а его партнер Евгений Малкин – одну.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Введение Fan ID - унижение и угнетение футбольных болельщиков?

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика