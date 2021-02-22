СКА переиграл «Куньлунь», отыгравшись со счета 0:3

Хоккеисты СКА со счетом 4:3 одержали победу над «Куньлунем» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе петербургского клуба заброшенными шайбами отметились Мальте Стремвалль (на 45-й и 56-й минутах) и Кирилл Марченко (46, 60), у китайской команды отличились Глеб Шашков (4), Кейси Уэллмэн (16) и Спенсер Фу (38).

После этой игры СКА набрал 78 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 34 очками занимает последнее место на «Востоке».

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