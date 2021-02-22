«Рейнджерс» опубликовали официальное заявление по поводу обвинений в адрес Артемия Панарина

«Нью-Йорк Рейнджерс» официально выступил по поводу обвинений в адрес нападающего Артемия Панарина в избиении девушки в 2011 году.

«Артемий отрицает все обвинения в этой сфабрикованной истории. Это явно тактика запугивания, используемая против него за откровенное высказывание о последних политических событиях. Артемий потрясен и обеспокоен, и проведет какое-то время вне команды. «Рейнджерс» полностью поддерживают Артемия и будут работать с ним, чтобы установить источник этих необоснованных обвинений», — говорится в сообщении, опубликованном клубом на своей странице в твиттере.

Напомним, что впервые об этой истории упоминалось в интервью тренера Андрея Назарова «Комсомолькой правде». В беседе он рассказывает, что Панарин избил в Риге девушку, гражданку Латвии. По итогу происшествия ему грозил тюремный срок, но российский хоккеист смог откупиться и избежать наказания.