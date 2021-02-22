Алексей Ковалев – о матче со СКА: Два периода играли хорошо, потом ребята стали гоняться за очками

Главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев прокомментировал поражение команды в матче со СКА (3:4).

- Играли хорошо два периода, потом свалились на индивидуальную игру. Ребята стали гоняться за очками, почувствовали, что можно очки для себя набрать. Говорим постоянно, что надо 60 минут играть, вот наглядный пример получили, - передает слова Ковалева «РИА Новости».

После этой игры СКА набрал 78 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 34 очками занимает последнее место на «Востоке».

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